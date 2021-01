Rari Nantes Salerno: vicina la qualificazione alla fase d’elite del campionato di serie A1 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Rari Nantes Salerno: la squadra di Matteo Citro è quasi certa della qualificazione alla fase d’élite del campionato di serie A1 nonostante la sconfitta con Iren Genova Quinto. alla Piscina Comunale di Sori è andata in scena per la quinta giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto, girone A, la gara tra Iren Genova Leggi su 2anews (Di lunedì 18 gennaio 2021): la squadra di Matteo Citro è quasi certa dellad’élite deldiA1 nonostante la sconfitta con Iren Genova Quinto.Piscina Comunale di Sori è andata in scena per la quinta giornata deldiA1 di pnuoto, girone A, la gara tra Iren Genova

ChriMasotti : Reale Mutua Torino '81 Iren v Rari Nantes Sori, 1^ giornata gir. Nord-Est Serie A2 M. #incuffia - SettimanaS : La Spazio Rari Nantes Camogli vince 12 a 10 in trasferta a Lavagna - fontanabuona : Pallanuoto M/ Spazio Rari Nantes Camogli vince 12 a 10 in trasferta a Lavagna - lucainge_tweet : Pallanuoto M/ Spazio Rari Nantes Camogli vince 12 a 10 in trasferta a Lavagna - tigullio_tweet : Pallanuoto M/ Spazio Rari Nantes Camogli vince 12 a 10 in trasferta a Lavagna -