Rampelli: «Basta con il calciomercato. Esiste una democrazia della decenza. Fate votare gli italiani» (Di lunedì 18 gennaio 2021) “In questo ragionamento non posso non partire da quanto avvenne alle ultime politiche del 2018, quando il centrodestra vinse con il 37 percento dei consensi”. Fabio Rampelli nel suo intervento dopo le dichiarazioni del premier punta i riflettori sulla genesi del primo governo Conte. E sulle scelte del presidente della Repubblica. Che all’epoca non consentì neppure il mandato esplorativo a una personalità di centrodestra. Rampelli: Mattarella si ricordi cosa fece nel 2018 “Non ritenne – spiega il deputato di Fratelli d’Italia – che fosse possibile perseguire la strada di dare un incarico a qualcuno di centrodestra. Non necessariamente al leader con i maggiori consensi elettorali. Ma neppure a una personalità terza. Non verificò l’Esistenza di un gruppo di ‘responsabili’ che potesse consentire a chi aveva vinto le ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 gennaio 2021) “In questo ragionamento non posso non partire da quanto avvenne alle ultime politiche del 2018, quando il centrodestra vinse con il 37 percento dei consensi”. Fabionel suo intervento dopo le dichiarazioni del premier punta i riflettori sulla genesi del primo governo Conte. E sulle scelte del presidenteRepubblica. Che all’epoca non consentì neppure il mandato esplorativo a una personalità di centrodestra.: Mattarella si ricordi cosa fece nel 2018 “Non ritenne – spiega il deputato di Fratelli d’Italia – che fosse possibile perseguire la strada di dare un incarico a qualcuno di centrodestra. Non necessariamente al leader con i maggiori consensi elettorali. Ma neppure a una personalità terza. Non verificò l’nza di un gruppo di ‘responsabili’ che potesse consentire a chi aveva vinto le ...

