Raffaello Tonon: vita privata, biografia, lavoro, compagna, figli e curiosità sull’ex gieffino (Di martedì 19 gennaio 2021) Scopriamo di più sulla vita privata di Raffaello Tonon, uno dei volti più conosciuti ed apprezzati del piccolo schermo. Tonon è un po’ un “prezzemolino” della tv, avendo partecipato a molti reality show ed essendo spesso ospite, in qualità di opinionista, dei salotti mediatici più famosi e seguiti. Simpatico e spigliato, con la sua voce profonda ed i modi garbati che lo rendono quasi un uomo d’altri tempi, Raffaello si è conquistato le simpatie del pubblico. Ma cosa sappiamo di lui? Ecco cosa abbiamo scoperto. Chi è Raffaello Tonon: biografia, lavoro e Instagram Raffaello Tonon è nato a Milano il 20 Ottobre del 1979 (Bilancia). E’ conosciuto per la sua partecipazione a reality come Il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 19 gennaio 2021) Scopriamo di più sulladi, uno dei volti più conosciuti ed apprezzati del piccolo schermo.è un po’ un “prezzemolino” della tv, avendo partecipato a molti reality show ed essendo spesso ospite, in qualità di opinionista, dei salotti mediatici più famosi e seguiti. Simpatico e spigliato, con la sua voce profonda ed i modi garbati che lo rendono quasi un uomo d’altri tempi,si è conquistato le simpatie del pubblico. Ma cosa sappiamo di lui? Ecco cosa abbiamo scoperto. Chi èe Instagramè nato a Milano il 20 Ottobre del 1979 (Bilancia). E’ conosciuto per la sua partecipazione a reality come Il ...

Pollydolce : Raffaello Tonon: vita privata, biografia, lavoro, compagna, figli e curiosità sull'ex gieffino - marian0sabatini : RT @carotelevip: Da innamorato della Rai da 56 anni, non sento di giudicare il livello della @RaiUno diretta da Stefano Coletta per una pun… - carotelevip : Da innamorato della Rai da 56 anni, non sento di giudicare il livello della @RaiUno diretta da Stefano Coletta per… - marian0sabatini : RT @carotelevip: Raffaello Tonon protagonista di una puntata dell'access primetime di @RaiUno: per ciò che significa per me la Rai, è inacc… - carotelevip : Raffaello Tonon protagonista di una puntata dell'access primetime di @RaiUno: per ciò che significa per me la Rai,… -