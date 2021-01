Quattro anni fa una valanga sull'Hotel Rigopiano uccise 29 persone (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - Una toccante poesia, un breve video e un palloncino speciale, rosso e a forma di cuore, accanto ad altri ventotto bianchi, per ciascuna vittima. E una promessa: "far uscire la verità e condannare i responsabili". Giampaolo Matrone, 37 anni, il sopravvissuto simbolo della catastrofe di Rigopiano, e la figlioletta Gaia, di 9 anni, hanno voluto ricordare, rispettivamente, la moglie e la mamma Valentina Cicioni, in occasione del quarto anniversario della tragedia dell'Hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara. Matrone, pasticciere di Monterotondo, rimase sepolto sotto le macerie per 62 ore uscendo miracolosamente vivo ma a carissimo prezzo – oltre ad aver perduto la sua compagna di vita, ha riportato menomazioni gravi e invalidanti agli arti. Nella poesia che ha composto ... Leggi su agi (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - Una toccante poesia, un breve video e un palloncino speciale, rosso e a forma di cuore, accanto ad altri ventotto bianchi, per ciascuna vittima. E una promessa: "far uscire la verità e condannare i responsabili". Giampaolo Matrone, 37, il sopravvissuto simbolo della catastrofe di, e la figlioletta Gaia, di 9, hanno voluto ricordare, rispettivamente, la moglie e la mamma Valentina Cicioni, in occasione del quartoversario della tragedia dell'di Farindola, in provincia di Pescara. Matrone, pasticciere di Monterotondo, rimase sepolto sotto le macerie per 62 ore uscendo miracolosamente vivo ma a carissimo prezzo – oltre ad aver perduto la sua compagna di vita, ha riportato menomazioni gravi e invalidanti agli arti. Nella poesia che ha composto ...

