Quarta Repubblica, anticipazioni e ospiti puntata di lunedì 18 gennaio su Rete 4 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Quarta Repubblica, anticipazioni e ospiti del programma di Nicola Porro in onda lunedì 18 gennaio su Rete 4. Stasera, lunedì 18 gennaio 2021, su Rete 4 continua l’appuntamento settimanale con “Quarta Repubblica” il programma d’informazione di Nicola Porro in onda ogni lunedì. L’appuntamento è per le 21:20 su Rete 4. La puntata in onda stasera ci saranno La capogruppo di Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini, il deputato Michele Gubitosa (M5S) e Carlo Cottarelli. Al centro della puntata, l’analisi in tempo reale della sfida finale a cui è chiamato il Governo Conte bis. Gli argomenti della ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 18 gennaio 2021)del programma di Nicola Porro in onda18su4. Stasera,182021, su4 continua l’appuntamento settimanale con “” il programma d’informazione di Nicola Porro in onda ogni. L’appuntamento è per le 21:20 su4. Lain onda stasera ci saranno La capogruppo di Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini, il deputato Michele Gubitosa (M5S) e Carlo Cottarelli. Al centro della, l’analisi in tempo reale della sfida finale a cui è chiamato il Governo Conte bis. Gli argomenti della ...

QuiMediaset_it : Domani dalle 15.30 su @rete4 Speciale @QRepubblica condotto da @NicolaPorro per seguire in diretta le ultime fasi d… - CorriereUmbria : Stasera in tv 18 gennaio, su Rete 4 torna Quarta Repubblica: la crisi politica al centro della puntata… - sociofra : RT @GiulioTerzi: RETE 4 – “ QUARTA REPUBBLICA “ * LUNEDÌ 18 GENNAIO IN ANTEPRIMA LA CANZONE ED IL VIDEO “ L’AMERICA “ DI ENRICO RUGGERI (PE… - gmpalombi : RT @QuiMediaset_it: Domani dalle 15.30 su @rete4 Speciale @QRepubblica condotto da @NicolaPorro per seguire in diretta le ultime fasi del d… - soundsblogit : Enrico Ruggeri, L’AMERICA (Canzone per Chico Forti): stasera il video a Quarta Repubblica -

Ultime Notizie dalla rete : Quarta Repubblica Speciale Quarta Repubblica sul voto di fiducia Mediaset Play Quarta Repubblica, anticipazioni e ospiti puntata di lunedì 18 gennaio su Rete 4

Quarta Repubblica, anticipazioni e ospiti del programma di Nicola Porro in onda lunedì 18 gennaio su Rete 4. Stasera, lunedì 18 gennaio 2021, su Rete 4 continua l’appuntamento settimanale con “Quarta ...

Enrico Ruggeri torna con una canzone per Chico Forti

Da martedì 19 gennaio sarà in radio e disponibile su TIMMUSIC L'America (Canzone per Chico Forti), il nuovo intenso brano di Enrico Ruggeri dedicato alla vicenda che da 20 anni "tiene in sospeso la vi ...

Quarta Repubblica, anticipazioni e ospiti del programma di Nicola Porro in onda lunedì 18 gennaio su Rete 4. Stasera, lunedì 18 gennaio 2021, su Rete 4 continua l’appuntamento settimanale con “Quarta ...Da martedì 19 gennaio sarà in radio e disponibile su TIMMUSIC L'America (Canzone per Chico Forti), il nuovo intenso brano di Enrico Ruggeri dedicato alla vicenda che da 20 anni "tiene in sospeso la vi ...