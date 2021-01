"Quanto vale la parola di quest'uom0?". Sovranismo, la Meloni incenerisce Conte: "Ecco cosa diceva nel 2018" | Video (Di lunedì 18 gennaio 2021) "Un alleanza a vocazione europeista". Giuseppe Conte parla in aula alla Camera per cercare i voti per restare a Palazzo Chigi e Giorgia Meloni lo infilza senza pietà su Twitter. "Ma Conte che oggi in Aula alla Camera si appella alle forze 'responsabili' contro 'le logiche sovraniste' - domanda la leader di Fratelli d'Italia - è lo stesso che 3 anni fa difendeva pubblicamente il Sovranismo all'Onu? Ascoltare per credere". "Sovranità e popolo - spiegava il premier il 26 settembre 2018 - sono richiamati nell'articolo 1 della Costituzione italiana, ed è esattamente in quella previsione che interpreto il concetto di sovranità e l'esercizio della stessa da parte del popolo". Ecco perché qualche parlamentare del centodestra dalla memoria un po' più lunga di elettori ed esponenti del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) "Un alleanza a vocazione europeista". Giuseppeparla in aula alla Camera per cercare i voti per restare a Palazzo Chigi e Giorgialo infilza senza pietà su Twitter. "Mache oggi in Aula alla Camera si appella alle forze 'responsabili' contro 'le logiche sovraniste' - domanda la leader di Fratelli d'Italia - è lo stesso che 3 anni fa difendeva pubblicamente ilall'Onu? Ascoltare per credere". "Sovranità e popolo - spiegava il premier il 26 settembre- sono richiamati nell'articolo 1 della Costituzione italiana, ed è esattamente in quella previsione che interpreto il concetto di sovranità e l'esercizio della stessa da parte del popolo".perché qualche parlamentare del centodestra dalla memoria un po' più lunga di elettori ed esponenti del ...

