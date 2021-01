Quando il Governo abbandona le eccellenze italiane: il caso della cucina di Giuliano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non riesce più a contenere la sua frustrazione, Alessio Sassi, titolare dei ristoranti Giuliano. La famiglia Sassi, originaria di Cesenatico, promotrice della tradizione romagnola nel mondo enogastronomico italiano, nel 2020 ha perso quasi un milione e quattrocentomila euro di fatturato, suddiviso sui tre locali di sua proprietà. Ottantacinquemila euro, il 4% dell'intera perdita, è ciò che la famiglia si è vista “ristorare” dallo Stato. “La situazione sta diventando insostenibile: affitti, rate del mutuo, bollette e costi vivi, ci stanno piegando. La situazione continua a peggiorare, facendo perdere all'attività parecchi soldi ogni giorno.” Alessio e sua mamma, la “mitica” Liliana Succi, tra le più note “signore” della cucina romagnola dei nostri tempi, sono sempre stati orgogliosi della loro ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non riesce più a contenere la sua frustrazione, Alessio Sassi, titolare dei ristoranti. La famiglia Sassi, originaria di Cesenatico, promotricetradizione romagnola nel mondo enogastronomico italiano, nel 2020 ha perso quasi un milione e quattrocentomila euro di fatturato, suddiviso sui tre locali di sua proprietà. Ottantacinquemila euro, il 4% dell'intera perdita, è ciò che la famiglia si è vista “ristorare” dallo Stato. “La situazione sta diventando insostenibile: affitti, rate del mutuo, bollette e costi vivi, ci stanno piegando. La situazione continua a peggiorare, facendo perdere all'attività parecchi soldi ogni giorno.” Alessio e sua mamma, la “mitica” Liliana Succi, tra le più note “signore”romagnola dei nostri tempi, sono sempre stati orgogliosiloro ...

LegaSalvini : ++ FAI GIRARE!!! ++ QUANDO MASTELLA DICEVA: 'GRILLO? UN COMICO CINICO CHE GUIDA IL PAESE? IL PARADOSSO'. QUESTI V… - LucaBizzarri : La tenerezza di noi italiani che quando cade un Governo pensiamo che il prossimo sarà migliore. - CarloCalenda : @lageloni Chiara ma quel politico non è il segretario del PD e non è un membro di Governo. È dunque o un millantato… - RenzoCianchetti : RT @ItalicaTestudo: Con la sua vita e la sua testimonianza #lilianasegre rappresenta per tutti noi un faro di libertà e democrazia E perciò… - Gianluc68325330 : RT @GavinoSanna1967: Il gentile amico probabilmente non sa che il rapporto debito/PIL è peggiorato (e di molto) proprio grazie alle manovr… -