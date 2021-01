QAnon | Boogaloo Bois | Proud Boys | l' alleanza che spaventa i servizi USA

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Il 19 aprile 1993 è quello che gli esperti di anti-terrorismo definiscono un “evento scatenante”: è la data in cui le forze dell’ordine americane lanciarono un assalto mortale contro il ranch in cui si era asserragliata una setta a Waco, Texas. Nei 51 giorni di assedio che precedettero l’attacco, diverse persone si avvicinarono il più possibile al luogo per capire cosa stesse accadendo. Uno di loro era un uomo che anni dopo avrebbe messo una gigantesca bomba davanti a un edificio che ospitava uffici dell’Fbi a Oklahoma city: morirono 168 persone, fra cui molti bambini. Quel giorno, il 19 aprile del 1995, è segnato nei libri di storia americani come quello del più sanguinoso attacco terroristico negli Usa prima dell’11 settembre 2001. Oklahoma City, Waco, e prima ancora Ruby Ridge, in Idaho - quando l’assedio alla famiglia Weaver, rinchiusa nella sua fattoria, si conclude con la morte ...