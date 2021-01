Puglia, vaccino: 55mila dosi somministrate, oggi ne arrivano meno del previsto Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di lunedì 18 gennaio 2021) Immagine diffusa dal ministero della Salute. oggi arrivano in Italia 125mila dosi in meno rispetto al previsto, del vaccino Pfizer-BioNTech. Fra le regioni con il calo più considerevole dovuto al taglio della fornitura, la Puglia (-11700). L’azienda ha precisato che tale calo dura per una sola settimana. L'articolo Puglia, vaccino: 55mila dosi somministrate, oggi ne arrivano meno del previsto <small class="subtitle">Dati del ministero della ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 18 gennaio 2021) Immagine diffusa dalin Italia 125milainrispetto al, delPfizer-BioNTech. Fra le regioni con il calo più considerevole dovuto al tagliofornitura, la(-11700). L’azienda ha precisato che tale calo dura per una sola settimana. L'articolonedel del...

