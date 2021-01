Ps5, nuove scorte? In Italia potremmo dover attendere marzo (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’arrivo di nuove scorte di Ps5 in Italia potrebbe non avvenire a breve: secondo voci di corridoio la situazione si stabilizzerà a marzo. Ps5 è stato l’oggetto dei desideri di grandi e piccini negli ultimi mesi del 2020. A parte pochi fortunati che avevano avuto l’accortezza di prenotare una copia della console subito dopo l’annuncio, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’arrivo didi Ps5 inpotrebbe non avvenire a breve: secondo voci di corridoio la situazione si stabilizzerà a. Ps5 è stato l’oggetto dei desideri di grandi e piccini negli ultimi mesi del 2020. A parte pochi fortunati che avevano avuto l’accortezza di prenotare una copia della console subito dopo l’annuncio, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitscienza : PS5 e Xbox Series X/S, disponibilità Amazon: quando arrivano le nuove scorte? - fbneyf : @sole24ore Un pò come le nuove scorte di PS5 - ReGamertron : RT @Info_e_Games: PS5 torna disponibile in USA, nuove scorte anche per l’Europa? - - Info_e_Games : PS5 torna disponibile in USA, nuove scorte anche per l’Europa? - - notizieoggi24 : PS5, le nuove scorte ancora non disponibili. Possibile arrivo per fine mese o inizio febbraio #PS5 -