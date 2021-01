Procida: la città Italiana della Cultura del 2022 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alla fine sarà Procida la città Italiana della Cultura 2022. Lo ha annunciato il ministero per i Beni Culturali. Procida è stata scelta da una giuria presieduta dal prof. Stefano Baia Curioni tra 10 finaliste su un totale di 28. Un risultato storico per una cittadina ristretta ma ricca di tradizioni e di fascino. Molte Leggi su periodicodaily (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alla fine saràla. Lo ha annunciato il ministero per i Benili.è stata scelta da una giuria presieduta dal prof. Stefano Baia Curioni tra 10 finaliste su un totale di 28. Un risultato storico per una cittadina ristretta ma ricca di tradizioni e di fascino. Molte

dariofrance : La Capitale italiana della cultura 2022 è la città di #Procida ! #CIDC2022 - Agenzia_Ansa : #Procida è la #Capitale italiana della #cultura per l'anno #2022. E' stata proclamata da una giuria presieduta dal… - demagistris : #Procida capitale italiana della cultura del 2022. Sono felicissimo come napoletano e come #sindaco della #città me… - zazoomblog : Procida: la città Italiana della Cultura del 2022 - #Procida: #città #Italiana #della - MoliPietro : Procida: la città Italiana della Cultura del 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Procida città Capitale cultura 2022: Taranto in gara con 28 città Corriere di Taranto