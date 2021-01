Leggi su vanityfair

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Procida è la Capitale Italiana della Cultura 2022: lo ha comunicato il ministro Dario Franceschini in una conferenza stampa in streaming, leggendo in diretta il messaggio WhatApp (gli anni scorsi era una busta sigillata) inviato da Stefano Baia Curioni, presidente della commissione incaricata dal Mibact di selezionare la vincitrice della competizione.