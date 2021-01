(Di lunedì 18 gennaio 2021), l’isola in provincia di Napoli, è la. Lo ha comunicato oggi il presidentegiuria Stefano Baia Curioni al Ministro dei beni e delle attivitàli e del turismo, Dario Franceschini. È la prima volta che il riconoscimento va a un piccolo borgo e non a un capoluogo di provincia o regione –ha poco più di 10mila abitanti. Questa la motivazione. “Il progettole presenta elementi di attrattività e qualità di livello eccellente. Il contesto dei sostegni locali e regionali pubblici e privati è ben strutturato. La dimensione patrimoniale e paesaggistica del luogo è straordinaria. La dimensione laboratoriale che comprende aspetti sociali di ...

Procida è la Capitale italiana della cultura per l’anno 2022. È stata proclamata da una giuria presieduta dal prof. Stefano Baia Curioni dopo l’esame dei 10 progetti presentati dalle città ...“Procida è la capitale italiana della cultura 2022. Faccio gli auguri alla splendida isola per questa nuova sfida”. Così, sui social, il sindaco di Bari, Antonio Decaro. “Noi non abbiamo vinto, è vero ...