Procida capitale | oltre 4 | 1 mln per rilanciare l’isola Riitano | Non sarà Disneyland

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Ha ricevuto il supporto di300 artisti, tra cui Toni Servillo, Luisa Ranieri e Gigi D’Alessio. Ha coinvolto realtà trasversali come l’Università Federico II e la Camera di commercio. È stata sostenuta da tutte le istituzioni territoriali, Città metropolitana di Napoli e Regione Campania in primis. E oggice l’ha fatta, ha vinto il titolo diitaliana per il 2022, unica isola tra le dieci finaliste selezionate dalla giuria del Mibact presieduta da Stefano Baia Curioni. Il dossier abbraccia 44 progetti culturali, 330 giorni di programmazione, 240 artisti e 40 opere originali, senza dimenticare la rigenerazione urbana di alcune strutture del territorio, dal carcere borbonico di Palazzo d’Avalos alla chiesa di San Giacomo. “Non si tratta di un mero programma culturale, ma di una visione strategica di cambiamento che ...