Procida Capitale italiana della cultura 2022 | l’annuncio del ministro Franceschini

(Di lunedì 18 gennaio 2021): lo ha deciso il Mibactsarà la: lo ha deciso una giuria del Mibact, presieduta dal professor Stefano Baia Curioni. Il comune campano prenderà il testimone da Parma che, a causapandemia di Covid, manterrà il titolo un anno in più del previsto.è stata scelta tra dieci finaliste su 28 che in origine si erano candidate. In gara c’erano anche Ancona, Bari, Cerveteri (Roma), L’Aquila, Pieve di Soligo (Treviso), Taranto, Trapani, Verbania, Volterra (Pisa). “Parliamo...

dariofrance : La Capitale italiana della cultura 2022 è la città di #Procida ! #CIDC2022 - TgLa7 : Capitale italiana cultura 2022 e' Procida. Scelta tra 10 candidature - fanpage : Un grandissimo riconoscimento per l'Isola #Procida di ? - chiara149 : RT @ciropellegrino: ?? #PROCIDA CAPITALE CULTURA 2022! Evviva! - DOcastaldo : RT @Aba_Tweet: L’isola di #Procida è stata nominata capitale italiana della cultura nel 2022: oggi Massimo Trosi avrebbe sorriso... ?? http… -

Ultime Notizie dalla rete : Procida Capitale

Procida è la Capitale italiana della Cultura 2022. Il verdetto è arrivato questa mattina. Ad annunciare la vittoria, in diretta streaming, il ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il ...Sarà Procida la “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2022. La città è stata designata come quella con il progetto più idoneo dalla giuria presieduta dal prof. Baia Curioni, terminate le audizi ...