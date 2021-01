Procida Capitale della Cultura, De Luca: “Occasione straordinaria” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoProcida Capitale Italiana della Cultura nel 2022. A esultare è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Che dichiara: “Esprimiamo la nostra gioia e la grande soddisfazione per la scelta di Procida come Capitale italiana della Cultura 2022. L’isola di Procida è uno dei luoghi più suggestivi e caratteristici della Campania per le bellezze ambientali, per la sua storia e le sue storie, per i suoi borghi e le sue spiagge. E’ un luogo assolutamente affascinante che sottolinea le molte bellezze della nostra terra. Ha vinto un progetto bellissimo, di valorizzazione dell’isola e della Campania, a cui Regione e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoItaliananel 2022. A esultare è il presidenteRegione Campania Vincenzo De. Che dichiara: “Esprimiamo la nostra gioia e la grande soddisfazione per la scelta dicomeitaliana2022. L’isola diè uno dei luoghi più suggestivi e caratteristiciCampania per le bellezze ambientali, per la sua storia e le sue storie, per i suoi borghi e le sue spiagge. E’ un luogo assolutamente affascinante che sottolinea le molte bellezzenostra terra. Ha vinto un progetto bellissimo, di valorizzazione dell’isola eCampania, a cui Regione e ...

dariofrance : La Capitale italiana della cultura 2022 è la città di #Procida ! #CIDC2022 - peppeprovenzano : #Procida Capitale italiana della cultura 2022 è una notizia bellissima. Un altro esempio di riscatto che, dopo Mate… - fanpage : Un grandissimo riconoscimento per l'Isola #Procida di ? - vetteclerc : Procida capitale della Cultura 2022 AAAAAAAAAAAA - hznll28 : RT @axcasamia: tweet di apprezzamento per la piccola isola di Procida perché merita di essere riconosciuta come capitale della cultura 2022… -