Procida capitale della Cultura 2022: la soddisfazione delle grilline Del Sesto e Iorio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “Le buone notizie arrivano anche nei periodi più bui e la proclamazione di Procida a capitale italiana della Cultura 2022 lo è senza ombra di dubbio. Questo importante riconoscimento sarà motivo di sviluppo per l’intera Regione e accrescimento del senso di comunità di tutti i campani, isolani e non. È fondamentale utilizzare al meglio la preziosa opportunità che abbiamo davanti”. Così Margherita Del Sesto e Marianna Iorio, deputate campane del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura. “In una fase difficile come questa, fare rete attraverso la Cultura è un bisogno e un’àncora di salvezza: il motto «La Cultura non isola» scelto da Procida è perfetto per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “Le buone notizie arrivano anche nei periodi più bui e la proclamazione diitalianalo è senza ombra di dubbio. Questo importante riconoscimento sarà motivo di sviluppo per l’intera Regione e accrescimento del senso di comunità di tutti i campani, isolani e non. È fondamentale utilizzare al meglio la preziosa opportunità che abbiamo davanti”. Così Margherita Dele Marianna, deputate campane del MoVimento 5 Stelle in commissione. “In una fase difficile come questa, fare rete attraverso laè un bisogno e un’àncora di salvezza: il motto «Lanon isola» scelto daè perfetto per ...

dariofrance : La Capitale italiana della cultura 2022 è la città di #Procida ! #CIDC2022 - peppeprovenzano : #Procida Capitale italiana della cultura 2022 è una notizia bellissima. Un altro esempio di riscatto che, dopo Mate… - Agenzia_Ansa : #Procida è la #Capitale italiana della #cultura per l'anno #2022. E' stata proclamata da una giuria presieduta dal… - Enrico_Liano : RT @giusvo: PROCIDA CAPITALE DELLA CULTURA ITALIANA 2022. Voi quanti luoghi potete ricordare per l'arte, la storia, la letteratura, il cin… - bizcommunityit : È Procida la capitale italiana della cultura per il 2022. Franceschini: 'Un segnale per guardare al futuro' -