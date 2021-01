Probabili formazioni Roma Spezia/ Diretta tv, Diawara è atteso titolare (Di lunedì 18 gennaio 2021) Probabili formazioni Roma Spezia: Diretta tv, le scelte di Fonseca e Italiano per la partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia, le due squadre giocano allo stadio Olimpico. Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 18 gennaio 2021)tv, le scelte di Fonseca e Italiano per la partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia, le due squadre giocano allo stadio Olimpico.

CagliariCalcioo : Cagliari-Milan, la diretta: le probabili formazioni e dove vederla - MondoNapoli : Juventus-Napoli, ecco dove vedere il match e probabili formazioni - - infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN/ Quote: le due squadre sono decimate - Rik_Molinari : ????? Nuove assenze forzate per #Pioli mentre solo un dubbio per Di Francesco: le probabili formazioni di… - infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI - Tutte le ultime sul 18° turno di A, LIVE! Brahim Diaz al posto di Calhanoglu -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Probabili formazioni Serie A della 18^ giornata: ultime news dai campi Sky Sport Juventus-Napoli, ecco dove vedere il match e probabili formazioni

Mercoledì alle ore 21 andrà in scena la Supercoppa italiana, che vedrà opporsi Juventus e Napoli.

Roma-Spezia: probabili formazioni e dove vederla

Martedì 19 alle 21.15 allo Stadio Olimpico c'è l'ottavo di finale di Coppa Italia: Roma-Spezia, sfida che si rinnoverà anche nel fine settimana per l'ultimo turno del girone di andata d ...

Mercoledì alle ore 21 andrà in scena la Supercoppa italiana, che vedrà opporsi Juventus e Napoli.Martedì 19 alle 21.15 allo Stadio Olimpico c'è l'ottavo di finale di Coppa Italia: Roma-Spezia, sfida che si rinnoverà anche nel fine settimana per l'ultimo turno del girone di andata d ...