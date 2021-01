Probabili formazioni Lazio-Parma, ottavi Coppa Italia 2020/2021 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Le Probabili formazioni di Lazio-Parma, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2020/2021. All’Olimpico si chiude questo turno della Coppa nazionale e le due squadre, che si sono incrociate da poco in campionato, tornano una contro l’altra stavolta per approdare ai quarti. Calcio d’inizio alle ore 21.15 di giovedì 21 gennaio, diretta tv su Rai Due. Andiamo ora a scoprire le possibili scelte dei due tecnici. QUI Lazio – Obiettivo importante per Inzaghi, che vuole vincere ancora una volta la Coppa. Davanti potrebbe riposare Immobile, con Muriqi-Caicedo coppia pesante. QUI Parma – D’Aversa dovrebbe proporre un turnover importante perché in campionato vanno ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ledi, match valido per glidi finale di. All’Olimpico si chiude questo turno dellanazionale e le due squadre, che si sono incrociate da poco in campionato, tornano una contro l’altra stavolta per approdare ai quarti. Calcio d’inizio alle ore 21.15 di giovedì 21 gennaio, diretta tv su Rai Due. Andiamo ora a scoprire le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Obiettivo importante per Inzaghi, che vuole vincere ancora una volta la. Davanti potrebbe riposare Immobile, con Muriqi-Caicedo coppia pesante. QUI– D’Aversa dovrebbe proporre un turnover importante perché in campionato vanno ...

Match d'alta classifica quest'oggi allo stadio Carlo Speroni. Alle ore 15 si gioca infatti Pro Patria-Alessandria, match di chiusura del girone A d'andata. Si tratta della ...

Bisceglie-Bari 0-1. Biancorossi brutti , ma vincenti. Decide Antenucci. Rivivi il match

Il Bari vince, ma non convince. Probabilmente in una delle più brutte gare stagionali, i biancorossi riescono a tornare a casa con i tre punti. Una partita molto ordinata ...

