Probabili formazioni Fiorentina-Crotone: diciannovesima giornata Serie A 2020/2021 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Le Probabili formazioni di Fiorentina-Crotone, match della diciannovesima giornata di Serie A 2020/2021. Si gioca alle 20:45 di sabato 23 gennaio 2021 nella cornice dello stadio Franchi. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Fiorentina – Tornano pienamente arruolabili Borja Valero e Pezzella. Callejon e Ribery sono pronti a partire alle spalle di Vlahovic. Biraghi favorito su Barreca. Crotone – Torna Reca dopo la squalifica. Out Marrone e Molina mentre Cigarini e Benali sono da valutare. Favorito Magallan su Cuomo. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 20:45 di sabato 23 gennaionella cornice dello stadio Franchi. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.– Tornano pienamente arruolabili Borja Valero e Pezzella. Callejon e Ribery sono pronti a partire alle spalle di Vlahovic. Biraghi favorito su Barreca.– Torna Reca dopo la squalifica. Out Marrone e Molina mentre Cigarini e Benali sono da valutare. Favorito Magallan su Cuomo. Le...

Match d'alta classifica quest'oggi allo stadio Carlo Speroni. Alle ore 15 si gioca infatti Pro Patria-Alessandria, match di chiusura del girone A d'andata. Si tratta della ...

Bisceglie-Bari 0-1. Biancorossi brutti , ma vincenti. Decide Antenucci. Rivivi il match

Il Bari vince, ma non convince. Probabilmente in una delle più brutte gare stagionali, i biancorossi riescono a tornare a casa con i tre punti. Una partita molto ordinata ...

