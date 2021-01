Premier League, pareggio tra Liverpool e United. Goleada City (Di lunedì 18 gennaio 2021) Le due squadre svettano nella classifica di Premier League , al termine della 19esima giornata . Lo United ha pareggiato nello scontro diretto contro il Liverpool , match che si è concluso con un ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Le due squadre svettano nella classifica di, al termine della 19esima giornata . Loha pareggiato nello scontro diretto contro il, match che si è concluso con un ...

SkySport : MANCHESTER CITY-CRYSTAL PALACE 4-0 Risultato finale ? ? #Stones (26') ? #Gundogan (56') ? #Stones (68') ? #Sterling… - Calciodiretta24 : Pronostici del 19 gennaio 2021: Vicenza-Chievo e le sfide in Liga e Premier League - Fantacalciok : Pronostici del 19 gennaio 2021: Vicenza-Chievo e le sfide in Liga e Premier League - GIUSPEDU : RT @Luca_Cilli: Grande interesse da parte dei club italiani (e non solo) per #Otavio. Sul classe '95 in scadenza con il #Porto ci sono #Mil… - KaneACMilan : RT @Luca_Cilli: Grande interesse da parte dei club italiani (e non solo) per #Otavio. Sul classe '95 in scadenza con il #Porto ci sono #Mil… -