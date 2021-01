Premier Conte annuncia: “Da luglio assegno unico mensile per ogni figlio fino a 21 anni” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Da luglio partirà una riforma epocale, l’assegno unico mensile“. Ad annunciarlo è il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la sua informativa alla Camera nella mattinata di lunedì 18 gennaio. Tale assegno riguarderà le famiglie con figli sotto i 21 anni: “L’assegno unico mensile si colloca in una cornice di interventi volti ad alleggerire il peso fiscale sulle famiglie” ha aggiunto il Premier. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Dapartirà una riforma epocale, l’“. Adrlo è il Presidente del Consiglio, Giuseppe, durante la sua informativa alla Camera nella mattinata di lunedì 18 gennaio. Taleriguarderà le famiglie con figli sotto i 21: “L’si colloca in una cornice di interventi volti ad alleggerire il peso fiscale sulle famiglie” ha aggiunto il. SportFace.

