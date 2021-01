Prada Cup, Terry Hutchinson: “Patriot non verrà bella, ma sarà pronta per le semifinali. Abbiamo ricevuto molta generosità” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Quale destino per American Magic? L’AC75 statunitense difficilmente prenderà parte al secondo Round Robin della Prada Cup, competizione che ci darà il nome della sfidante di Emirates Team New Zealand per la conquista dell’America’s Cup. L’imbarcazione americana, infatti, ha riportati danni considerevoli dopo la scuffiata di ieri nel corso dell’ultima regata che la vedeva opposta a Luna Rossa. Tenuto conto dei danni riportati dallo scafo, è molto complicato che l’equipaggio degli States possa competere nel prossimo weekend (22-24 gennaio) per la chiosa della prima fase della menzionata Prada Cup. Pertanto, l’appuntamento sembrerebbe essere quello delle semifinali della competizione (29 gennaio-2 febbraio) nelle quali American Magic affronterebbe Luna Rossa oppure Ineos Uk (al meglio delle sette regate, accede all’atto conclusivo chi ne ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) Quale destino per American Magic? L’AC75 statunitense difficilmente prenderà parte al secondo Round Robin dellaCup, competizione che ci darà il nome della sfidante di Emirates Team New Zealand per la conquista dell’America’s Cup. L’imbarcazione americana, infatti, ha riportati danni considerevoli dopo la scuffiata di ieri nel corso dell’ultima regata che la vedeva opposta a Luna Rossa. Tenuto conto dei danni riportati dallo scafo, è molto complicato che l’equipaggio degli States possa competere nel prossimo weekend (22-24 gennaio) per la chiosa della prima fase della menzionataCup. Pertanto, l’appuntamento sembrerebbe essere quello delledella competizione (29 gennaio-2 febbraio) nelle quali American Magic affronterebbe Luna Rossa oppure Ineos Uk (al meglio delle sette regate, accede all’atto conclusivo chi ne ...

