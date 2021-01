Prada Cup, American Magic verso il forfait per le prossime regate. Patriot danneggiata, si punta alle semifinali (Di lunedì 18 gennaio 2021) Signore e Signori, il primo fine settimana di regate della Prada Cup 2021 è andato in archivio e sul “tavolo da gioco” Ineos Team Uk ha servito il suo poker. Alla fine della fiera i britannici sono imbattuti a metà della fase a gironi delle Challengers Series, valide per la qualificazione alle Finali della 36ma edizione dell’America’s Cup contro i campioni in carica di Emirates Team New Zealand. Allo stato attuale delle cose Luna Rossa Prada Pirelli è in seconda posizione nella graduatoria con due punti e ha l’opportunità di centrare il primato. Per gli statunitensi di American Magic la situazione è complicata, fermi a 0 punti e senza vittorie all’attivo. CALENDARIO SECONDA FASE ROUND ROBIN Prada CUP 2021 VENERDÌ 22 GENNAIO: 3.00 Ineos Uk vs ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) Signore e Signori, il primo fine settimana didellaCup 2021 è andato in archivio e sul “tavolo da gioco” Ineos Team Uk ha servito il suo poker. Alla fine della fiera i britannici sono imbattuti a metà della fase a gironi delle Chngers Series, valide per la qualificazioneFinali della 36ma edizione dell’America’s Cup contro i campioni in carica di Emirates Team New Zealand. Allo stato attuale delle cose Luna RossaPirelli è in seconda posizione nella graduatoria con due punti e ha l’opportunità di centrare il primato. Per gli statunitensi dila situazione è complicata, fermi a 0 punti e senza vittorie all’attivo. CALENDARIO SECONDA FASE ROUND ROBINCUP 2021 VENERDÌ 22 GENNAIO: 3.00 Ineos Uk vs ...

