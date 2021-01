Povera Juve, costretta a sorbirsi la barzelletta di Pirlo Grande Motivatore (Di lunedì 18 gennaio 2021) «Pirlo, lei sembra davvero arrabbiato». E lui: «Sì, sono arrabbiatissimo». Ma non è vero: Pirlo sembra Pirlo, con la monoespressione piantata sulla faccia di uno che l’ha appena persa e non lo dà a vedere. La Juve è appena stata battuta malissimo dall’Inter, finendo così nelle retrovie della lotta al titolo. L’intervistatore, con lodevole sforzo didascalico, prova a rendere umana quella sorta di paresi mistica che il tecnico della Juve indossa sempre con classe, si tratti di festeggiare il Mondiale a Berlino o perdere il primo scudetto da nove anni a questa parte di una società condannata a vincere per slogan (“è l’unica cosa che conta”, ricordiamo). La calata in tv a dettare lo sdegno dell’incompreso non è inedita, è una solfa che ormai gli allenatori usano alla bisogna perché si noti che loro hanno ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 gennaio 2021) «, lei sembra davvero arrabbiato». E lui: «Sì, sono arrabbiatissimo». Ma non è vero:sembra, con la monoespressione piantata sulla faccia di uno che l’ha appena persa e non lo dà a vedere. Laè appena stata battuta malissimo dall’Inter, finendo così nelle retrovie della lotta al titolo. L’intervistatore, con lodevole sforzo didascalico, prova a rendere umana quella sorta di paresi mistica che il tecnico dellaindossa sempre con classe, si tratti di festeggiare il Mondiale a Berlino o perdere il primo scudetto da nove anni a questa parte di una società condannata a vincere per slogan (“è l’unica cosa che conta”, ricordiamo). La calata in tv a dettare lo sdegno dell’incompreso non è inedita, è una solfa che ormai gli allenatori usano alla bisogna perché si noti che loro hanno ...

