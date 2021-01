Porting app Samsung Galaxy S21 sui vecchi device con One UI 2 0

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 18 gennaio 2021) I nuoviS21 sono basati sulla One UI 3.1: alcune applicazioni sono già disponibili per iispirati alla precedente One UI 2.1 e versioni successive. Come riportato da ‘forum.xda-developers.com‘, ildelle applicazioni degli ultimi top di gamma del colosso di Seul è già disponibile, grazie all’ottimo lavoro svolto da un membro del noto forum. In particolare, sono questi gli applicativi che potrete installare a bordo del vostro smartphonedia data: orologio, messaggi, benessere digitale, contatti, galleria, tastiera, nuova routine di Bixby, Link Sharing, meteo,Free, Share Live, animazioni di avvio e suonerie,Browser. Lo sviluppatore ha anche fatto sapere che sono in ...