Portanova vicino al Genoa | la conferma social del centrocampista

Da domani Manolo Portanova sarà un giocatore del Genoa. Il centrocampista è in arrivo dalla Juventus e ha postato su Instagram una storia dove è in viaggio verso il capoluogo ligure, scrivendo "Non vedo l'ora" con i colori rosso e blu. Per lui domani inizia l'avventura ai grifoni.

La società bianconera sta gettando le basi per il futuro, l'americano si aggiungerebbe ai tanti giovani già presenti nella rosa bianconera.

