Polizia ritrova in una casa di Napoli il dipinto del XV secolo Salvator mundi

L'opera, trafugata dalla basilica di San Domenico Maggiore, è stata rinvenuta, occultata, in una camera di un appartamento. Fermato un 36enne rintracciato poco distante dall'abitazione ...

Basilica di San Domenico Maggiore: ritrovato un dipinto di valore

dr. Giovanni Melillo, durante un incontro con la stampa che si terrà oggi, alle ore 17,30, nel rispetto dei protocolli sicurezza Covid 19, presso l’Aula Vadalà del IV Reparto Mobile della Polizia di ...

