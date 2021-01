Pm Bergamo | l’Italia ha affrontato il Covid-19 con un Piano pandemico non aggiornato

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 18 gennaio 2021) L'Italia hal'emergenza coronavirus con unmesso a punto nel 2006 e mai più ri. La conferma è arrivata dal procuratore aggiunto di, Maria Cristina Rota, dopo l'audizione di Giuseppe Ruocco, segretario generale del ministero della Salute, ascoltato per oltre sei ore dai magistrati come persona informata dei fatti. "Ilin vigore è quello del 2006, almeno è quello che ci è stato detto", ha messo in chiaro il magistrato al termine dell'audizione di Ruocco. "Ho risposto a tutte le domande e ho contribuito a fare chiarezza", ha detto il dirigente del ministero lasciando il palazzo della Procura di