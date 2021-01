Pirlo sicuro | «Le nostre ambizioni non cambiano» – VIDEO

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Andrea, intervenuto dopo Inter Juve, ha parlato così delleScudetto della sua squadra –Nel post partita di Inter-Juve, Andreasi è soffermato sulleScudetto dei bianconeri. ANALISI – «La squadra deve migliorare, non solo a centrocampo. Capita purtroppo di affrontare questo tipo di partite. Dobbiamo cancellare la partita di stasera perché mercoledì avremo una gara importante». SCUDETTO – «Lenonnonostante la sconfitta di stasera. Bisogna continuare a lavorare, pensare partita dopo partita e poi vediamo quello che succede». Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : Caro #Adani, quando vi hanno comunicato che #Rabiot prendeva il posto di #Bentancur lei ha subito svicolato cambian… - umbe_etc : @gianlulosito Soprattutto perché sono sicuro che Pjanic avrebbe risolto tanti problemi a Pirlo. - j_pelonara : RT @Baldo20012010: @Pirlo_official io sono con te e sono sicuro che tu mi darai soddisfazioni. #finoallafine MISTER. - Il13Apostolo : @MarzianoAnsioso Pirlo no di sicuro! - vannodisfroso : @elsaltante Parole di Barzagli sicuro le potrebbe dire anche Pirlo. -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo sicuro

La Gazzetta dello Sport

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Inter-Juventus 2-0: highlights, voti e tabellino. Esonero Pirlo, valutazioni in casa Juventus: le ultimissime. Mercoledì sera la Juve affronterà il Napoli di Gattuso ne ...Se la Juve vista a San Siro è stata una non-squadra, è fin troppo facile capire come non possano essere soltanto le assenze ad aver rappresentato il problema de ...