Pirlo |  «Se la squadra non ha fatto ciò che abbiamo provato | significa che non ha capito che doveva fare»

«Non siamo scesi in campo», ha detto Andrea Pirlo dopo la sconfitta contro l'Inter per 2 reti a zero. Ma ha tenuto la barra dritta parlando di una sconfitta che ci può stare, contro una grande squadra come l'Inter. «La sconfitta non ci ridimensiona, le nostre ambizioni restano le stesse: è stato un passo falso contro una grande squadra, che ci può stare durante un lungo percorso, ma è questo atteggiamento che non può capitare a una squadra come la Juve. Siamo stati troppo timorosi e in balia delle loro giocate e pensato poco a fare le nostre. Ora dobbiamo rialzare la testa perché mercoledì ci giochiamo la finale di Supercoppa». Pirlo ha parlato di atteggiamento sbagliato da parte della squadra, di eccesso di passività. «Ci siamo abbassati, siamo stati timorosi, ...

