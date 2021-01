Per la fiducia, Conte tira in ballo addirittura Joe Biden: la mossa sconcertante di un premier disperato. "Qui ci giochiamo il futuro" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un uomo alla canna del gas. Peccato che sia il premier, Giuseppe Conte. Politicamente, alla canna del gas. Dopo l'intervento in mattinata nel giorno della fiducia alla Camera dopo la crisi aperta da Matteo Renzi, e dopo le repliche dei partiti, il presunto avvocato del popolo torna in aula per le risposte e l'intervento finale. E, subito, reitera il suo disperato appello ai cosiddetti costruttori: "Il mio progetto è chiaro e nitido per un Paese più moderno. La pandemia ha accentuato disuguaglianze vecchie e nuove". E ancora: "È un appello trasparente, chiaro, che propongo qui, nella sede più trasparente che è il Parlamento. È un progetto a trazione europeista, che mira a rendere il Paese più moderno e a completare tante riforme e interventi già messi in cantiere", cerca di far leva Conte su Forza ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un uomo alla canna del gas. Peccato che sia il, Giuseppe. Politicamente, alla canna del gas. Dopo l'intervento in mattinata nel giorno dellaalla Camera dopo la crisi aperta da Matteo Renzi, e dopo le repliche dei partiti, il presunto avvocato del popolo torna in aula per le risposte e l'intervento finale. E, subito, reitera il suoappello ai cosiddetti costruttori: "Il mio progetto è chiaro e nitido per un Paese più moderno. La pandemia ha accentuato disuguaglianze vecchie e nuove". E ancora: "È un appello trasparente, chiaro, che propongo qui, nella sede più trasparente che è il Parlamento. È un progetto a trazione europeista, che mira a rendere il Paese più moderno e a completare tante riforme e interventi già messi in cantiere", cerca di far levasu Forza ...

