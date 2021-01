Per il centrodestra l'unico modo per uscire dalla crisi è liberarsi di Conte (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - Come annunciato domenica, il centrodestra ha presentato durante il dibattito alla Camera una risoluzione unitaria che respinge le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il testo della risoluzione consiste in poche righe in cui si esprime la contrarietà alla fiducia a Conte. "Premesso che le comunicazioni del presidente del Consiglio sono insufficienti, chiediamo al governo di rassegnare le dimissioni" si legge nella risoluzione, "Le forze politiche presenteranno una risoluzione unitaria con la quale si sottolinea l'assoluta inadeguatezza del governo nell'affrontare sia gli effetti sanitari che gli effetti economici della pandemia". "Durante il vertice è stato ribadito che un governo con una maggioranza risicata o inesistente non è ciò di cui ha bisogno l'Italia per affrontare le difficili sfide dei prossimi ... Leggi su agi (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - Come annunciato domenica, ilha presentato durante il dibattito alla Camera una risoluzione unitaria che respinge le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe. Il testo della risoluzione consiste in poche righe in cui si esprime la contrarietà alla fiducia a. "Premesso che le comunicazioni del presidente del Consiglio sono insufficienti, chiediamo al governo di rassegnare le dimissioni" si legge nella risoluzione, "Le forze politiche presenteranno una risoluzione unitaria con la quale si sottolinea l'assoluta inadeguatezza del governo nell'affrontare sia gli effetti sanitari che gli effetti economici della pandemia". "Durante il vertice è stato ribadito che un governo con una maggioranza risicata o inesistente non è ciò di cui ha bisogno l'Italia per affrontare le difficili sfide dei prossimi ...

berlusconi : Ho partecipato in videoconferenza al vertice del centrodestra. La nostra coalizione è unita e compatta mentre la si… - matteosalvinimi : Se Conte non ha i numeri, due strade: o le elezioni, come avviene in tanti Paesi europei, oppure, se il presidente… - Agenzia_Ansa : Il #centrodestra ha presentato una risoluzione unitaria per respingere le comunicazioni del premier #Conte in cui s… - Massimi37634824 : @PaulLamanski @antoniotucci60 Anch'io sono convinto che vince il centrodestra, ci sarà un motivo perché diamo scont… - Paolopizz3Paolo : RT @tempoweb: #Salvini: conte cadrà poi toccherà a noi @lefrasidiosho per #iltempodioshø -

Ultime Notizie dalla rete : Per centrodestra Vertice del centrodestra: "Uniti per costruire alternativa forte" Rai News Crisi di governo, la diretta – Conte alla Camera: “Polemiche incomprensibili, Paese merita esecutivo coeso”. Ora la discussione

Giuseppe Conte parla da Montecitorio “per provare a spiegare una crisi in cui non solo i cittadini, ma io stesso, non trovo alcun plausibile fondamento“. È uno dei passaggi cruciali delle sue comunica ...

Governo e sinistra si sgretolano, il Centrodestra si compatta

"Il centrodestra è unito e compatto in tutte le sue componenti. Mentre l’ex maggioranza mette in scena uno spettacolo ...

Giuseppe Conte parla da Montecitorio “per provare a spiegare una crisi in cui non solo i cittadini, ma io stesso, non trovo alcun plausibile fondamento“. È uno dei passaggi cruciali delle sue comunica ..."Il centrodestra è unito e compatto in tutte le sue componenti. Mentre l’ex maggioranza mette in scena uno spettacolo ...