Per i medici “blue monday” tutti i giorni, camici bianchi a rischio burnout (Di lunedì 18 gennaio 2021) – Oggi è il blue monday, il giorno più triste dell'anno. Ma da quando è iniziata la pandemia per i medici, e in generale per tutti gli operatori sanitari, il blue monday è praticamente tutti i giorni. Tra turni massacranti, strambi cambi di mansioni, a cui si unisce il trauma delle numerose morti per Covid, la paura per i propri cari e spesso attacchi gratuiti su social o addirittura denunce in tribunale, per i nostri camici bianchi sarebbe più corretto parlare di “blue year”. “Immaginate di provare quasi ogni giorno tristezza, solitudine, frustrazione, sfiducia, cioè tutti i sintomi tipici del giorno più triste dell'anno, per mesi e mesi. È così che oggi si sentono molti operatori ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) – Oggi è il, il giorno più triste dell'anno. Ma da quando è iniziata la pandemia per i, e in generale pergli operatori sanitari, ilè praticamente. Tra turni massacranti, strambi cambi di mansioni, a cui si unisce il trauma delle numerose morti per Covid, la paura per i propri cari e spesso attacchi gratuiti su social o addirittura denunce in tribunale, per i nostrisarebbe più corretto parlare di “year”. “Immaginate di provare quasi ogni giorno tristezza, solitudine, frustrazione, sfiducia, cioèi sintomi tipici del giorno più triste dell'anno, per mesi e mesi. È così che oggi si sentono molti operatori ...

