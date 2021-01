Pensiero del giorno – In biblioteca (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Ciao Annabella”. “Ciao Roberta. Ti serve un libro?” “Sì. Ce l’hai i ‘Dialoghi’ di Platone?” “Credo di sì. Ora controllo”. Annabella raggiunge la sua postazione al computer e scorre l’archivio digitale: “Sì. Eccolo. Vado a prenderlo”. Roberta la segue riflettendo a ciò che la lega alla brava bibliotecaria. Si conoscono da alcuni anni. Il carattere mite e affabile della donna gliel’ha resa subito simpatica. Poi ha capito che sono i rispettivi interessi ad avvicinarle. Ad ambedue piace l’esoterismo. La capacità di alcune persone di percepire la vita che esiste al di là della realtà tangibile, con tutto ciò che comporta: lo studio delle scienze olistiche, la ricerca di siti archeologici misteriosi e la mistica orientale e, perché no, anche la fantascienza e il fantasy. La biblioteca abbonda di volumi su tali argomenti. “Ecco qua… hai deciso di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Ciao Annabella”. “Ciao Roberta. Ti serve un libro?” “Sì. Ce l’hai i ‘Dialoghi’ di Platone?” “Credo di sì. Ora controllo”. Annabella raggiunge la sua postazione al computer e scorre l’archivio digitale: “Sì. Eccolo. Vado a prenderlo”. Roberta la segue riflettendo a ciò che la lega alla bravaria. Si conoscono da alcuni anni. Il carattere mite e affabile della donna gliel’ha resa subito simpatica. Poi ha capito che sono i rispettivi interessi ad avvicinarle. Ad ambedue piace l’esoterismo. La capacità di alcune persone di percepire la vita che esiste al di là della realtà tangibile, con tutto ciò che comporta: lo studio delle scienze olistiche, la ricerca di siti archeologici misteriosi e la mistica orientale e, perché no, anche la fantascienza e il fantasy. Laabbonda di volumi su tali argomenti. “Ecco qua… hai deciso di ...

Fontana3Lorenzo : La mia solidarietà a Padre Maurizio Patriciello, vittima di attacchi da parte della nuova dittatura del 'pensiero u… - pinapic : Oggi giudici del Cairo decideranno se estendere ancora la carcerazione per #PatrickZaki. Oggi un pensiero per lui,… - matteorenzi : A differenza di ciò che raccontano a reti unificate i cantori del pensiero unico, non c’è nessuna richiesta di polt… - EsseniGli : La Magia del Pensiero Quotidiano Esseno - Pensiero tratto dal Salmo di Gabriele (18 :6) della Bibbia Essena - 'Sc… - Erianna171 : RT @AntonelloCaric5: 'Ovunque c'è un intimo angolo di cielo che l'anima tiene molto stretta al petto consegnando alla notte del pensiero il… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensiero del Pensiero del giorno - In biblioteca - RomaDailyNews RomaDailyNews Due sono le novità che il francescanesimo introdusse nell'orizzonte culturale del XIII secolo

Due sono le novità che il francescanesimo introdusse nell'orizzonte culturale del XIII secolo. La prima è che se usare dei beni e delle ricchezze è necessario, possedere è superfluo. Il che porta a co ...

Dai monti di pietà al microcredito, intervista a Dario Antiseri

Uno degli ultimi è L'attualità del pensiero francescano - Risposte dal passato a domande del presente (Rubbettino Editore, 2008). "E' proprio vero che un classico è un contemporaneo del futuro. E ...

Due sono le novità che il francescanesimo introdusse nell'orizzonte culturale del XIII secolo. La prima è che se usare dei beni e delle ricchezze è necessario, possedere è superfluo. Il che porta a co ...Uno degli ultimi è L'attualità del pensiero francescano - Risposte dal passato a domande del presente (Rubbettino Editore, 2008). "E' proprio vero che un classico è un contemporaneo del futuro. E ...