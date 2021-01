Pelosi all'attacco: 'Commissione d'inchiesta sull'assalto a Capitol Hill' (Di lunedì 18 gennaio 2021) L'assalto al Congresso come gli attentati dell'11 settembre: la leader dei Democratici alla Camera dei Rappresentanti statunitense, Nancy Pelosi, si è detta favorevole ad una Commissione d'inchiesta ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 gennaio 2021) L'al Congresso come gli attentati dell'11 settembre: la leader dei Democratici alla Camera dei Rappresentanti statunitense, Nancy, si è detta favorevole ad unad'...

globalistIT : - MarianM87796596 : @seanhannity MU-E PELOSI, BIDON, OBAMA, AND ALL DEMOCRAT DEVILS ANTI AMERICA F--K YOU -

Ultime Notizie dalla rete : Pelosi all Pelosi all'attacco: "Commissione d'inchiesta sull'assalto a Capitol Hill" Globalist.it Usa, cerca di vendere pc rubato alla speaker Pelosi ai russi. Fbi indaga

Irruzione a Capitol Hill Usa, cerca di vendere pc rubato alla speaker Pelosi ai russi. https://t.co/mJwjcShEDi pic.twitter.com/ZQpQzjomHG — Kyle Cheney (@kyledcheney) January 18, 2021. The #FBI needs ...

USA, voleva vendere il computer di Nancy Pelosi alla Russia: incastrata dalla madre

Aveva rubato il computer di Nancy Pelosi durante l’assalto al Campidoglio USA del 6 gennaio 2021 e poi aveva cercato di venderlo a un suo amico ...

Irruzione a Capitol Hill Usa, cerca di vendere pc rubato alla speaker Pelosi ai russi. https://t.co/mJwjcShEDi pic.twitter.com/ZQpQzjomHG — Kyle Cheney (@kyledcheney) January 18, 2021. The #FBI needs ...Aveva rubato il computer di Nancy Pelosi durante l’assalto al Campidoglio USA del 6 gennaio 2021 e poi aveva cercato di venderlo a un suo amico ...