Pci: 100 anni fa la nascita, da giovedì celebrazioni a Livorno, città della 'scissione' (3) (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Adnkronos) - Come spiega l'assessore Simone Lenzi, "i primi saranno eventi soprattutto simbolici, data la difficoltà in questa fase di emergenza sanitaria di inaugurare grandi mostre che potrebbero chiudere dopo pochi giorni, e data l'impossibilità di usare cinema e teatri, purtroppo ancora chiusi al pubblico, per rassegne culturali di ampio respiro. Si tratta comunque di un modo, dunque, per 'segnare il posto' in attesa del vero grande evento che appunto è programmato per dopo l'estate". Sabato 23 gennaio, dalle ore 17.30 alle 19.30, l'associazione Uni Info News, con il patrocinio del Comune, organizza, in diretta sulle proprie pagine social, un incontro dalla sala del Grande Rettile del Museo della città, intitolato "C'era una volta il Pci. Viaggio attraverso la storia del più importante partito comunista dell'Occidente". Vi renderanno parte, oltre ...

