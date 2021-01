Partono i lavori per la messa in sicurezza del museo del sughero di Calangianus (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Visited 27 times, 27 visits today) Notizie Simili: A Olbia tutto pronto per Mirtò: il programma, gli… Cala il costo per mantenere l'auto in Sardegna:… Le carte di pagamento più ... Leggi su galluraoggi (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Visited 27 times, 27 visits today) Notizie Simili: A Olbia tutto pronto per Mirtò: il programma, gli… Cala il costo per mantenere l'auto in Sardegna:… Le carte di pagamento più ...

OQuotidianaBlog : ??Linea 2, il tram non c’è da novembre ma i lavori ancora non partono - iltrenoromalido : ??Linea 2, il tram non c’è da novembre ma i lavori ancora non partono - iltrenoromalido : Linea 2, il tram non c’è da novembre ma i lavori ancora non partono - Marilenapas : RT @UniboMagazine: Sarà una struttura moderna pensata per garantire nei prossimi decenni lo sviluppo della formazione e della ricerca medic… - ComuneCapannori : Riqualificazione piscina comunale: il 1° marzo partono i lavori del terzo e quarto lotto. Previsti il consolidament… -

Ultime Notizie dalla rete : Partono lavori Calangianus, partono i lavori per riaprire il Museo del Sughero Gallura Oggi È morto Picco, partigiano e saldatore: ha contratto il Covid in ospedale

TOLMEZZO. Il Covid si è portato via Valentino Picco, partigiano e saldatore dalle mani d’oro. Aveva 93 anni e viveva a Imponzo di Tolmezzo. Aveva lavorato in varie parti d’Europa. È morto mercoledì al ...

Il Pd mette in quarantena la base

“Non serve un accordo con i Cinquestelle, ma competenza amministrativa e un progetto per Torino”. A poche ore dalla direzione di questa sera la base del Pd, che in larga parte si è già espressa con un ...

TOLMEZZO. Il Covid si è portato via Valentino Picco, partigiano e saldatore dalle mani d’oro. Aveva 93 anni e viveva a Imponzo di Tolmezzo. Aveva lavorato in varie parti d’Europa. È morto mercoledì al ...“Non serve un accordo con i Cinquestelle, ma competenza amministrativa e un progetto per Torino”. A poche ore dalla direzione di questa sera la base del Pd, che in larga parte si è già espressa con un ...