Papa censurato da Vatican News "L'intervista non va sui social" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Papa è stato silenziato dai media del Vaticano. Una mail del coordinatore di Vatican News - si legge sulla Verità - ha ordinato ai collaboratori di non diffondere l'anticipazione dell'intervista concessa da Francesco a Canale 5. Questa la mail testuale: "La notizia riguardante l'anticipazione dell'intervista concessa da Papa Francesco a Canale 5, che verrà trasmessa domani sera è disponibile, ma le notizie realizzate su questo argomento non vanno socializzate". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ilè stato silenziato dai media delo. Una mail del coordinatore di- si legge sulla Verità - ha ordinato ai collaboratori di non diffondere l'anticipazione dell'concessa da Francesco a Canale 5. Questa la mail testuale: "La notizia riguardante l'anticipazione dell'concessa daFrancesco a Canale 5, che verrà trasmessa domani sera è disponibile, ma le notizie realizzate su questo argomento non vannoizzate". Segui su affaritaliani.it

... papale. Una censura vera e propria che evidenzia le differenze di pensiero anche all'interno del Vaticano, ma Francesco su queste cose ha dimostrato di non guardare in faccia a nessuno, mettendo ...

