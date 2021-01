Paolo Bonolis, lutto drammatico: “Sempre nel mio cuore” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il dolore di , addio alla sarta Eliana, il ricordo di Sonia Bruganelli. (screenshot video)Il conduttore di ‘Avanti un altro’, Paolo Bonolis, è affranto per una grave perdita: è morta una storica sua collaboratrice nel programma, la signora Eliana, da Sempre nel cast della trasmissione come addetta alla sartoria. Il conduttore l’ha ricordata su Instagram: “Non so dove sei adesso, di sicuro Sempre nel mio cuore. Grazie Eliana”. Leggi anche –> Paolo Bonolis nonno a distanza: la figlia Martina negli Usa Anche la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha dedicato delle parole struggenti alla donna scomparsa oggi: “Mi hai vista crescere e hai visto e sentito tante tante cose che non Sempre erano ... Leggi su ck12 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il dolore di , addio alla sarta Eliana, il ricordo di Sonia Bruganelli. (screenshot video)Il conduttore di ‘Avanti un altro’,, è affranto per una grave perdita: è morta una storica sua collaboratrice nel programma, la signora Eliana, danel cast della trasmissione come addetta alla sartoria. Il conduttore l’ha ricordata su Instagram: “Non so dove sei adesso, di sicuronel mio. Grazie Eliana”. Leggi anche –>nonno a distanza: la figlia Martina negli Usa Anche la moglie di, Sonia Bruganelli, ha dedicato delle parole struggenti alla donna scomparsa oggi: “Mi hai vista crescere e hai visto e sentito tante tante cose che nonerano ...

