Pallanuoto femminile, Italia-Francia: programma, orario, tv, streaming Preolimpico 2021 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Inizia domani, in quel di Trieste, il cammino del Setterosa nel torneo Preolimpico di Pallanuoto femminile che assegnerà gli ultimi due posti per i Giochi di Tokyo. Le azzurre di Paolo Zizza se la vedranno all’esordio, nel girone preliminare, con la Francia, in una sfida che le vede ovviamente favorite. Andiamo a scoprire il programma dell’incontro. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming in abbonamento su FINA TV, mentre le gare del Setterosa saranno trasmesse anche in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay. OA Sport vi assicurerà, infine, la diretta live testuale dei match dell’Italia. Martedì 19 gennaio Ore 18.00 Italia-Francia (Girone A) Diretta streaming in ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) Inizia domani, in quel di Trieste, il cammino del Setterosa nel torneodiche assegnerà gli ultimi due posti per i Giochi di Tokyo. Le azzurre di Paolo Zizza se la vedranno all’esordio, nel girone preliminare, con la, in una sfida che le vede ovviamente favorite. Andiamo a scoprire ildell’incontro. Tutte le gare saranno trasmesse in direttain abbonamento su FINA TV, mentre le gare del Setterosa saranno trasmesse anche in tv in chiaro su RaiSport+HD ed ingratuito su RaiPlay. OA Sport vi assicurerà, infine, la diretta live testuale dei match dell’. Martedì 19 gennaio Ore 18.00(Girone A) Direttain ...

sportface2016 : #Pallanuoto, preolimpico femminile #Trieste 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming - sportface2016 : #Pallanuoto, il calendario dell'#Italia al preolimpico femminile di #Trieste 2021: programma e orari delle partite… - sportface2016 : #Pallanuoto, preolimpico femminile #Trieste 2021: il regolamento, chi stacca il pass per #Tokyo2020? - archeocola : @M49liberorso Nuoto (tutto ciò che si fa in acqua a corpo libero, dal Sincro alla pallanuoto) automobilismo, sci, c… - sportface2016 : #Pallanuoto, il #Setterosa per il torneo preolimpico di #Trieste 2021: ecco le convocate azzurre -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto femminile Pallanuoto femminile, Calendario Preolimpico: programma, orari, tv, streaming. Tutte le date OA Sport Pallanuoto femminile, Italia-Francia: programma, orario, tv, streaming Preolimpico 2021

Inizia domani, in quel di Trieste, il cammino del Setterosa nel torneo Preolimpico di pallanuoto femminile che assegnerà gli ultimi due posti per i Giochi di Tokyo. Le azzurre di Paolo Zizza se la ...

Pallanuoto femminile, Preolimpico 2021: le convocate dell’Italia ai raggi X. Da scegliere le due riserve

L'Italia della pallanuoto femminile nel Preolimpico che si giocherà a Trieste dal 19 al 24 gennaio cerca un posto per Tokyo 2020: diramata la lista delle 15 (13 + 2 riserve) che comporranno il Settero ...

Inizia domani, in quel di Trieste, il cammino del Setterosa nel torneo Preolimpico di pallanuoto femminile che assegnerà gli ultimi due posti per i Giochi di Tokyo. Le azzurre di Paolo Zizza se la ...L'Italia della pallanuoto femminile nel Preolimpico che si giocherà a Trieste dal 19 al 24 gennaio cerca un posto per Tokyo 2020: diramata la lista delle 15 (13 + 2 riserve) che comporranno il Settero ...