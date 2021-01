Pallamano | Mondiali 2021 | la Svizzera mette paura alla Francia | passa il turno la Macedonia del Nord

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Si è conclusa quest’oggi la fase a gironi deidimaschile, almeno per quanto riguarda i gironi E, F, G e H, che hanno determinato i nomi delle otto ammesse al Main Round, nei raggruppamenti III e IV. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di lunedì 18 gennaio. GRUPPO E: lasi è assicurata il primo posto in classifica, superando non senza fatica 25-24 la, con la Norvegia che ha invece chiuso i discorsi per la seconda piazza, sconfiggendo l’Austria, con il punteggio di 38-29. GRUPPO F: tre su tre anche per il Portogallo, che si è imposto sull’Algeria (qualificata come terza) per 26-19, mentre l’Islanda ha superato un coriaceo Marocco con il punteggio di 31-23, in una gara in cui iafricani hanno perso ...