Palermo | emergenza Covid in Tribunale | Agius chiede ancora un tavolo di crisi

"Nelle ultime settimane la Sicilia è diventata una delle regioni d'Italia con il più alto indice di contagio pandemico". Queste le parole dell'avvocato Francesco Leone, presidente Agius – Associazione giuristi siciliani. "I provvedimenti restrittivi posti in essere dal governo nazionale e regionale ne sono diretta conseguenza. La preoccupazione che in queste ore vivono cittadini e

Nonostante i passi in avanti di questi mesi, sono ancora tanti i problemi attinente alla fruizione in sicurezza del Palazzo di Giustizia e il mantenimento della piena funzionalità dello stesso.

Screening scolastico a Palermo: 11 positivi su su 4.596 tamponi

Tra venerdì e ieri, sono stati 4.596 i tamponi effettuati ed 11 i positivi riscontrati, dei quali 3.714 tamponi e 7 positivi sabato.

