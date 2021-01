Ozil verso il Fenerbahce, tifosi in delirio: 300.000 turchi hanno tracciato il suo volo (FOTO) (Di lunedì 18 gennaio 2021) Mesut Ozil vola verso il Fenerbahce e i tifosi turchi dimostrano il proprio affetto. Il servizio di tracking dell’aeroporto di Istanbul ha riservato un curioso retroscena sul trasferimento, in quanto ben 312.676 persone hanno monitorato il viaggio del trequartista turco, da Londra alla città turca. Il classe ’88 aspetta dunque un’accoglienza da urlo al Fener, ‘squadra dei suoi sogni’, come da Ozil stesso definita recentemente. Più di 300.000 persone volevano assicurarsi di un arrivo concreto di Ozil a Istanbul, dopo l’esperienza parzialmente fallimentare all’Arsenal. Accontentati: la trattativa è andata in porto e l’ex Real Madrid si appresta a vestire il giallonero. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) Mesutvolaile idimostrano il proprio affetto. Il servizio di tracking dell’aeroporto di Istanbul ha riservato un curioso retroscena sul trasferimento, in quanto ben 312.676 personemonitorato il viaggio del trequartista turco, da Londra alla città turca. Il classe ’88 aspetta dunque un’accoglienza da urlo al Fener, ‘squadra dei suoi sogni’, come dastesso definita recentemente. Più di 300.000 persone volevano assicurarsi di un arrivo concreto dia Istanbul, dopo l’esperienza parzialmente fallimentare all’Arsenal. Accontentati: la trattativa è andata in porto e l’ex Real Madrid si appresta a vestire il giallonero. SportFace.

Mesut Ozil vola verso il Fenerbahce e i tifosi turchi dimostrano il proprio affetto. Il servizio di tracking dell'aeroporto di Istanbul ha riservato un curioso retroscena sulla trattativa, in quanto b ...

