Ozil | “Sono felicissimo | ho sempre tifato per il Fenerbahce”

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Mesutè arrivato ieri sera ad Istanbul dove è stato accolto dal ds del, Emre Belozoglu, vecchia conoscenza interista. Il giocatore, ex Arsenal, ha rilasciato le prime dichiarazioni, prima dell’ufficializzazione del suo passaggio al. Queste le parole del tedesco: “molto emozionato.stato tifoso del Fenerbahçe. Per me è un sogno realizzato. Non vedo l’ora di indossare questa maglia e spero di vincere con i miei compagni di squadra”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.