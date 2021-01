Ottimo debutto in borsa per Stellantis a Milano e Parigi. Domani tocca al NYSE (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – debutto positivo al primo giorno di contrattazioni per Stellantis, la società nata dalla fusione di FCA e PSA. La casa automobilistica italo-francese-statunitense chiude la giornata alla borsa di Milano attestandosi a 13,52, con un aumento del 7,57%. Performance analoga sul mercato di Parigi, dove ha chiuso in rialzo del 6,94%. Nell’ultima fase di contrattazioni a Piazza Affari i rialzi avevevano superato l’8%, con un picco a 13,636 euro a fronte di un valore di apertura a 12,758. Da Domani, 19 gennaio, Stellantis sarà anche sul New York Stock Exchange (NYSE). Oggi Wall Street era infatti ferma per il Martin Luther King Day. “Questo storico primo giorno di negoziazione delle azioni Stellantis su ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Tele) –positivo al primo giorno di contrattazioni per, la società nata dalla fusione di FCA e PSA. La casa automobilistica italo-francese-statunitense chiude la giornata alladiattestandosi a 13,52, con un aumento del 7,57%. Performance analoga sul mercato di, dove ha chiuso in rialzo del 6,94%. Nell’ultima fase di contrattazioni a Piazza Affari i rialzi avevevano superato l’8%, con un picco a 13,636 euro a fronte di un valore di apertura a 12,758. Da, 19 gennaio,sarà anche sul New York Stock Exchange (). Oggi Wall Street era infatti ferma per il Martin Luther King Day. “Questo storico primo giorno di negoziazione delle azionisu ...

giornaleradiofm : Stellantis: debutto boom in Borsa a Milano, 7,5% finale: (ANSA) - MILANO, 18 GEN - Ottimo sbarco in Borsa per Stell… - GiovanniVerdoli : RT @franco_bagnasco: Ottimo risultato per il debutto di «Mina settembre», con @serenarossi_com su #Rai1, che parte al 22,6%, e disastro ver… - arual812 : RT @franco_bagnasco: Ottimo risultato per il debutto di «Mina settembre», con @serenarossi_com su #Rai1, che parte al 22,6%, e disastro ver… - amorosinadoc94 : RT @franco_bagnasco: Ottimo risultato per il debutto di «Mina settembre», con @serenarossi_com su #Rai1, che parte al 22,6%, e disastro ver… - EmiliaIelpo : RT @franco_bagnasco: Ottimo risultato per il debutto di «Mina settembre», con @serenarossi_com su #Rai1, che parte al 22,6%, e disastro ver… -

Ultime Notizie dalla rete : Ottimo debutto Ottimo debutto in borsa per Stellantis a Milano e Parigi. Domani tocca al NYSE Il Messaggero Stellantis: debutto boom in Borsa a Milano, +7,5% finale

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Ottimo sbarco in Borsa per Stellantis: il titolo del gruppo nato dalla fusione di Fca e Psa a Milano ha chiuso la sua prima seduta, contraddistinta da un progressivo rialzo, ...

Ottimo debutto in borsa per Stellantis a Milano e Parigi. Domani tocca al NYSE

(Teleborsa) - Debutto positivo al primo giorno di contrattazioni per Stellantis, la società nata dalla fusione di FCA e PSA. La casa automobilistica italo-francese-statunitense chiude la giornata alla ...

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Ottimo sbarco in Borsa per Stellantis: il titolo del gruppo nato dalla fusione di Fca e Psa a Milano ha chiuso la sua prima seduta, contraddistinta da un progressivo rialzo, ...(Teleborsa) - Debutto positivo al primo giorno di contrattazioni per Stellantis, la società nata dalla fusione di FCA e PSA. La casa automobilistica italo-francese-statunitense chiude la giornata alla ...