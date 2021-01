Ornella Vanoni perdona Virginia Raffaele: "Anche se mi hai fatto passare per una maniaca sessuale" (Di lunedì 18 gennaio 2021) A proposito di Sanremo, Ornella Vanoni ha svelato di aver finto di litigare con Virginia Raffaele, che aveva imitato la cantante, prendendola in giro nella 65°edizione del Festival. Il celebre sketch del Festival di Sanremo 2015, in cui Virginia Raffaele imitava Ornella Vanoni, è ormai acqua passata: la cantante ha perdonato l'imitatrice, come ha raccontato nella recente puntata di Che tempo che fa?. Durante la trasmissione del programma di Rai3, il conduttore Fabio Fazio ha intervistato Ornella Vanoni e l'ex co-conduttrice del Festival, Virginia Raffaele, nota per aver imitato la cantante durante l'edizione di Sanremo 2015. In quell'occasione, la ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 gennaio 2021) A proposito di Sanremo,ha svelato di aver finto di litigare con, che aveva imitato la cantante, prendendola in giro nella 65°edizione del Festival. Il celebre sketch del Festival di Sanremo 2015, in cuiimitava, è ormai acqua passata: la cantante hato l'imitatrice, come ha raccontato nella recente puntata di Che tempo che fa?. Durante la trasmissione del programma di Rai3, il conduttore Fabio Fazio ha intervistatoe l'ex co-conduttrice del Festival,, nota per aver imitato la cantante durante l'edizione di Sanremo 2015. In quell'occasione, la ...

