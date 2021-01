Ornella Vanoni duetta con Virginia Raffaele nel suo nuovo album (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ornella Vanoni il prossimo 29 gennaio farà uscire il suo cinquantesimo album d’inediti, Unica, e fra le varie collaborazioni spicca su tutte quella con Virginia Raffaele, attrice e sua grande imitatrice. “Non ho mai litigato con Virginia per l’imitazione, non le ho mai detto nulla. Le ho solo detto che mi faceva passare per una rimbambita. Lei è una disgraziata, una poveraccia, ma non siamo nemiche”. Il brano che le ha viste collaborare si intitola Tu/Me e le due lo hanno presentato in esclusiva da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. “Ornella per me è una maestra di vita, ha una visione della vita che è assolutamente interessante. È un onore essere nel suo disco. È sempre avanti, Ornella è più avanti degli altri perché è originale nel modo di essere. Ecco ... Leggi su biccy (Di lunedì 18 gennaio 2021)il prossimo 29 gennaio farà uscire il suo cinquantesimod’inediti, Unica, e fra le varie collaborazioni spicca su tutte quella con, attrice e sua grande imitatrice. “Non ho mai litigato conper l’imitazione, non le ho mai detto nulla. Le ho solo detto che mi faceva passare per una rimbambita. Lei è una disgraziata, una poveraccia, ma non siamo nemiche”. Il brano che le ha viste collaborare si intitola Tu/Me e le due lo hanno presentato in esclusiva da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. “per me è una maestra di vita, ha una visione della vita che è assolutamente interessante. È un onore essere nel suo disco. È sempre avanti,è più avanti degli altri perché è originale nel modo di essere. Ecco ...

