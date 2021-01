Orlando: “Governo non cadrà. Per il Pd c’è solo questa coalizione” (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – “Sicuramente non riuscirà il tentativo di far cadere il governo. Perché noi riteniamo che in questo momento non ci si può permettere di avere un vuoto di riferimento politico”. Così il vicesegretario del Pd Andrea Orlando a Mattino Cinque risponde a chi gli chiede se il governo avrà i numeri. Leggi su dire (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – “Sicuramente non riuscirà il tentativo di far cadere il governo. Perché noi riteniamo che in questo momento non ci si può permettere di avere un vuoto di riferimento politico”. Così il vicesegretario del Pd Andrea Orlando a Mattino Cinque risponde a chi gli chiede se il governo avrà i numeri.

