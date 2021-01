Oms "Paesi ricchi si accaparrano vaccini Covid"/ "Immorale e si prolunga pandemia" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Oms corso corsa dei Paesi ricchi ai vaccini Covid: "Si accaparrano dosi ignorando accordo Covax. Immorale, così si prolungano pandemia e sofferenze" Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 18 gennaio 2021) Oms corso corsa deiai: "Sidosi ignorando accordo Covax., così sinoe sofferenze"

Agenzia_Dire : #Covid, #Oms: “I paesi ricchi si accaparrano i #vaccini, è immorale”. - ADUC1 : Vaccini Covid-19. L'assalto dei Paesi ricchi contro quelli poveri - seituilsole : Trump in ordine: - è uscito dal TPP (Trans-Pacific Partnership) un accordo di libero scambio con i paesi dell’area… - GiovinazzoLive : #Giovinazzo Farmaco per l’epatite C contraffatto in circolazione in diversi Paesi: l’allerta dell’OMS - pesorati : @Romeheadquarter @GiuseppeConteIT Prima di elogiarlo guardate in che stato ci ha portato rispetto agli altri paesi… -